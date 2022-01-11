Объектом атаки экотерористов могут стать крупные промпредприятия или прибыльные производства, - эксперт

В Украине экологические проблемы часто могут использоваться для манипуляций и атак на бизнес. Такое явление получило название – "экотерроризм".

Специальный юрист Валентин Лучковский выделяет четыре группы организаций активистов, занимающихся экологической и псевдоэкологической деятельностью. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Первая группа – это те, кто борются за определенную идею. Вторая группа – те, кто используя идею, пытаются заработать средства таким образом, что устраивают определенные пикеты, чтобы прийти к владельцу и сказать: дай деньги и эти пикеты прекратятся. И третья группа – это те, кого используют для борьбы с конкурентами, чтобы прекратить или остановить производство. И четвертая группа – это те, кого используют для рейдерских увлечений", – объясняет Лучковский.

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Обычно объектом атаки экотерористов могут стать крупные промпредприятия или прибыльные производства. При этом, отмечают специалисты, глобальные проблемы, ставящие под угрозу здоровье и жизнь всех жителей Украины, псевдоактивистов совсем не интересуют. В частности, уничтожение лесов, отравление воздуха транспортными выбросами, дефицит питьевой воды во многих регионах.

Эксперты отмечают: реагировать на очевидные экологические проблемы – государству нужно немедленно. Параллельно – за спекуляции на тему окружающей среды, а тем более экотеррор – вводит ответственность на уровне закона.