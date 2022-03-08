Обе атаки окккупантов на Николаев захлебнулись, был долгий и успешный бой, – глава ОГА

Российские оккупанты 7 марта предприняли две попытки атаковать Николаев. Защитники Украины дали бой, заставив противника убегать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. По его словам, обе атаки захлебнулись (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Две атаки, две захлебнулись благодаря нашей арте. После этого они начали бегать по кругу и искать место, где спрятаться. С трех направлений они заходили. Все слышали стрельбу. Бой был долгий, но успешный", – сказал Ким.

Также он добавил, что о российских оккупантов возникли проблемы с топливом.

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"Главное теперь не давать им спать! Будите их. А мы им готовим интересный сюрприз", – подчеркнул Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 марта российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Николаева и его пригороду. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

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