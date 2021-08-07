Автор статьи "Об историческом единстве русских и украинцев" полностью промахнулся с историческим происхождением русских, которые, как оказалось, этнические корни тянут из Польши от пришедших в 8-м ст. на европейскую территорию современной РФ первых славянских племен кривичей (Псков-Смоленск), словен (Новгородская земля) и вятичей (регион Москвы-реки и южнее), а также местного многочисленного финно-угорского населения (меря, мокша, чудь, весь, ижора и т.д.). Тогда как украинцы есть внуками первых славян - антов и склавинов, которые свою государственность имели уже в 4 ст. н.э. (союз племен антов), а также прямыми потомками руссов, которые на этой же территории после существования Киевского государства (482-882 гг.), создают новое славянское государство Русь (882 г.) с центром в том же Киеве, о котором Андрей Первозванный говорил, пребывая на Днепровских холмах в 1 ст. н.э., что "на этом месте будет построен величественный город, облеченный Божьей благодатью".

Учитывая, что часть историков московско-петербургской школы постоянно пыталась исподволь протянуть идею, что украинцы в регионе Днепра появляются только после разрушения монголо-татарами государства Русь, как-бы заменив местное население после татарского разгрома, что, в принципе, озвучивает и глава Кремля в своей статье, рассмотрим некоторые аспекты этого исторического периода.

После захвата в 1240 г. монголо-татарами Киева и его сожжения, практически перестало существовать государство Русь с центром в Киеве (882-1240 гг.). В связи с этим, на одно столетие центр государственности руссов перемещается в набирающее мощь Галицкое-Волынское княжество, которое после коронации Папой Римским Великого князя Данила Галицкого стало Русским королевством. Однако земли, на которых проживали руссы, постепенно стали попадать под владение литовцев, с которыми они остались в едином государстве - Великом княжестве Литовском, Жемайтском и Русском, где язык руссов был официальным наряду с литовским, а руссы принимали активное участие в управлении страной.

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В это время территории, где проживали русские (Псковская и Новгородская земли, Владимиро-Суздальское, Смоленское, Тверское и Рязанское княжества) оказались во владении монголо-татарского государства - Золотая Орда. Владимирские князья подкупом добились, чтобы кафедра Киевской митрополии переместилась из Киева на территорию, где проживали русские – во Владимир на Клязьме (1299 г.). Возмущенные киевляне сразу обращаются к Константинопольскому патриарху, чтобы им высветили нового Киевского митрополита. На землях, где проживали русские, начинает доминировать новообразованное Московское княжество, которое, выманив у Золотой орды ярлык на сбор податей со всех княжеств, населенных русскими, часть денег негласно оставляло себе, таким образом тайно обогащаясь. В связи с этим, кафедра митрополии плавно перемещается из Владимира на Клязьме в Москву, где находятся деньги и влияние. С созданием Великого княжества Московского местные князья все меньше употребляют язык Киева, который был официальным на Руси, используя больше местные наречия вятичей. В 1448-1589 гг. Московская митрополия пребывала в схизме и непризнании со стороны канонических православных церквей. И когда в 1470 г. умер архиепископ Велико-Новгородский и Псковский, православное духовенство, верующие попросили Киевского митрополита, который традиционно был главой церкви с момента ее основания в 988 г., и был всегда канонически признанным, чтобы тот высветил нового архиепископа, то Москва пошла войной на Новгород в 1471 г.

Называя присоединения территорий к Великому княжеству Московскому "собиранием земель", автор статьи умалчивает об убийствах конкурентов Москвы, шантаже несогласных присоединяться к Белокаменной, подкупе всех сомневающихся. Однако есть и историческая точность в этом высказывании, ибо Москва стала собирать земли между собой этнически близкие, которые были населены в основном русскими, которые жили в рамках управления государства Золотая орда. А руссы, как дети антов оставались в Литовском, а позже Польско-Литовском государстве. Земли, где проживали руссы все чаще начинают называться Украиной. Впервые это название упоминается в 1187 г. Соответственно название народа постепенно переходит из руссов в украинцы. Но это был длительный процесс, который продолжался вплоть до 19 ст. Например, в известной битве 1514 г. под Оршей, объединенное литовско-русское войско под командованием украинского гетмана К.Острожского наносит сокрушительный удар армии московитов. А в 1654 г., когда подписывался военный договор между Войском Запорожским, которое уже шесть лет вело кровопролитную войну с поляками, и Московским государством, то сторонами выступали гетман русский Б.Хмельницкий и царь московский А.Романов. Никогда в землях, где проживали руссы, не называли народ в районе Москвы, Смоленска, Пскова, Новгорода русскими. Вначале их называли московитами, по названию доминирующей тогда Москвы, а с 18 ст. россиянами. Балты их всегда называли кривичами, а поляки, как и украинцы, вначале московитами, а потом россиянами (по названию страны с 1721 г. – Россия). Русские – это, самоназвание.

Глава Кремля из своих соображений решил в статье процитировать письмо украинского гетмана, что якобы Б.Хмельницкий "поблагодарил царя Алексея Михайловича, что тот народ православный, русский (в украинском тексте статьи на сайте Кремля почему-то пишут вообще "российский") под руку свою …царскую принял". Но нужно понимать, что Переяславский договор 1654 г. не был актом воссоединения Украины с Россией, как это хочет представить Москва. В шестилетней войне с поляками гетман искал новых союзников, поэтому и обратился к Кремлю составить военный союз. Через два года Б.Хмельницкий уже пожалел, что так поступил, так как Москва стала вести с Речью Посполитой сепаратные переговоры о разделе сфер влияния в Украине. Посчитав это актом предательства, в 1656 г. Войско Запорожское разрывает отношения с Московским государством. Варшава понимает трудности борьбы с украинскими казаками и предлагает провести реорганизацию страны, где вместо Польско-литовского государства возникнет еще и третий компонент – украинский (русский), предложив в 1658 г. подписать Гадячскую унию как создание Польско-литовско-русского государства. Новый гетман Войска Запорожского И.Выговский на это соглашается, но польский сейм в последний момент стал вносить в соглашение правки, чем и сорвал акт подписания. Москва, почувствовав, что план объединения украинцев с поляками провалился, с огромными войсками двинулась в Украину в 1659 г., но под Конотопом терпит сокрушительное поражение от казацко-крымскотатарского войска. Боясь последующего нападения на Москву, царь А.Романов стал готовиться к эвакуации в северо-восточные владения. Однако здесь сработала тайная деятельность посольского приказа Московского государства, который уже давно занимался подкупом казацкой верхушки, в частности полтавского полковника Золотаренко, который выступил против Гадячской унии и нападения на территории Московского государства. К нему присоединились и казаки Запорожской Сечи, которые считали Московское государство меньшим злом чем Оттоманская империя. Но если бы они знали, что своими действиями не позволили Гетманской Украине вывернуться из железных объятий Москвы, которая через несколько лет подписала предательское для украинцев Андрусовское перемирье с поляками в 1667 г., за которым Правобережная Украина оставалась за Польшей, а Левобережная вместе с Киевом и территориями Запорожской Сечи отходила Московскому государству. У Москвы и Варшавы не было сил полностью контролировать Украину, поэтому они решили поделить ее между собой. После этого в Украине начинается катастрофический многолетний период Руины, когда Варшава толкала правобережных казаков на военные походы на Левобережную Украину, а Москва, наоборот, провоцировала левобережных казаков атаковать Правобережную Украину. Запорожцы и подумать не могли, что через 100 лет в 1775 г. Россия уничтожит Сечь и захватит огромные земли, которыми владели казаки, назвав их Новороссией вместе с завоеванными территориями Крымского ханства и Едисанской орды (территория современной Николаевской и Одесской областей, была под прямым управлением турков), сейчас заявляя о якобы исторически русских землях! И если бы в 1618 г. Войско Запорожское во главе с гетманом П.Сагайдачным во время совместного с поляками похода на Московское государство с целью введения на царский престол польского королевича, захватило Москву, то акта о ликвидации Гетманщины в Украине в 1764 г. тоже не было. Судите сами, сжав кольцо вокруг Белокаменной, запорожские казаки вместе с поляками ворвались на окраины Москвы. Захватив часть Арбата, польские войска и запорожцы отступают с захваченных позиций, признав ненужным завершить ход сражения за счет больших людских потерь, посчитав огромные уступки Кремля достаточными. А если бы Москва пала, то длительность правления династии Романовых была бы не 304 года, а всего пять лет, и новый царь, сын польского короля Сигизмунда III, точно бы опирался в своем правлении в Московском царстве не только на польское войско, но и запорожских казаков. В такой способ Москва была уже покорена Лжедмитрием I еще в 1605 г. Большие перспективы имел и Лжедмитрий II, который тоже имел поддержку запорожских казаков и украинского населения Черниговщины, Новгород-Северщины и Стародубщины. Именно там, при помощи украинцев Лжедмитрий II разбивает втрое превосходящую армию московитов во главе с боярином В.Шуйским в 1608 г. Однако и он был убит заговорщиками в 1610 году. Новый шанс посадить на московский престол представителя Варшавы был в конце 1618 года, но не хватило малого. Если бы царевич Владислав и гетман П. Сагайдачный предполагали, что Москва через 150 лет уничтожит польскую и украинскую государственность, то, наверное, пошли бы на жертвы, но штурм Белокаменной таки завершили взятием, раз и навсегда решив множество проблем для украинцев и поляков в следующие четыре столетия. А так, от того исторического похода П.Сагайдачного на Москву у нас осталась только песня, но, наверное, самая популярная казацкая мелодия и сегодня: "Гей, долиною, гей, казаки идут!".

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