NYT опубликовал на первой странице фото убитых российскими оккупантами на Киевщине матери и двоих детей

Американское издание The New York Times опубликовало на первой странице фото убитых российскими оккупантами матери и двоих детей. Бойцы теробороны пытаются спасти раненого отца.

Газета вышла с такой обложкой 6 марта. В этот день семья пыталась эвакуироваться из Ирпеня на Киевщине.

"Российские войска открыли огонь по эвакуированным людям, убив мать и двух детей под Киевом. Фотожурналист The Times стал свидетелем нападения, а украинские солдаты пытались спасти отца", – сказано в подписи к фото.

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Напомним: в Ирпене 6 марта оккупанты обстреляли мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города. По предварительной информации, погиблио три человека, среди которых двое – дети.

Отмечается, что оккупанты начали стрелять прямо в направлении переправы. Жители города прячутся, но там было немало детей, пожилых людей. Их военные, бойцы терробороны, пытались брать на руки и переносить. Прозвучало не менее полутора десятков минометных залпов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ясногородка Киевской области оккупанты обстреляли местных жителей. В результате атаки агрессоров погибло пять человек.