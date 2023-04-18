'Нужно пополнять резерв': Гуменюк рассказала о нюансах с мобилизацией в Украине

В Украине идет мобилизация, ведь необходимо пополнять резерв. Сейчас для войска необходимы обученные и профессиональные люди.

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Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Она объяснила, что сейчас нет каких-то новых этапов мобилизации, она началась и будет продолжаться и дальше. (чтобы посмотреть видео, досскролльте страницу до конца).

"К сожалению, тот потенциал людей, который был в начале войны, не был использован в абсолюте. Все откликнулись на потребность войск, но войско не имело возможности "взять" сразу всех", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что военная логика предполагает пополнение рядов военнослужащих. Именно поэтому в Украине продолжается информирование населения и отношение к учету.

"Это вызывает много скандалов, но мы не можем переработать законодательство. Сейчас мы активно работаем над исправлением неурядиц. Мы должны приложить усилия, чтобы выгнать врага с нашей территории", – подчеркнула "Юга".

Кроме того, Гуменюк уточнила, что сейчас нужно сделать все для того, чтобы Силы обороны были полны людей, которые способны и управлять техникой, которую предоставляют партнеры, и управлять оружием, которое есть и поступает.

"У нас нет другого шанса, чем прийти в защиту родины", – резюмировала она.

Следует отметить, что в Украине от 24 февраля прошлого года продолжаются военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины 18-60 лет. За это время на законодательном уровне были урегулированы многие вопросы в проведении призыва, а некоторые изменения вступили в силу буквально недавно.

Кабинет министров Украины разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от их места жительства. Исключение составляют военнообязанные и резервисты Службы безопасности и Службы внешней разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников рассказал, будет ли в Украине новая мобилизация. По его словам, план Генштаба ВСУ еще не выполнен до конца.