Нумеролог – о зеркальной дате 12.02.2021: время загадывать желания

12.02.2021 года – зеркальная дата с очень сильной стабильной энергетикой. В этот день главенствовать будут мощные лидирующие качества человека.

Согласно нумерологическим расчетам, в этой дате есть четыре единицы и четыре двойки, а также две восьмерки. Все это говорит о том, что 12 февраля будет днем с сильной энергией действия, здоровья, власти. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

"Если сложить цифры – получится число 10 (единица, так как ноль не учитывается). Это число сильного лидера, иногда тирана. Соответственно будут преуспевать в этот день люди, у которых много единиц – две и больше. Они будут успешными, им все будет благоприятствовать. В этот день можно планировать, но не заключать договора, множество вещей", – посоветовала она.

Единицы силы говорят еще и том, что эта энергия может человеку как помочь, так и навредить. Много зависит от самой личности, ее качеств. Потому что акцент этого дня – личность: личностный рост, личностные проявления, видение себя. Важно будет проявить все свои лучшие персональные качества, действовать, направить в рабочее русло творческую энергию, которая будет бить ключом.

"Этот день – зеркало. Смотрю в него и вижу себя. Если я удачливый человек, то этот день принесет мне удачу. Если наоборот – то дата 12.02.2021 и это усилит", – подчеркнула нумеролог.

Поэтому во время особенной зеркальной даты важно настроить себя на позитив и тогда 12 февраля принесет только хорошие новости. Также число 8 в этот день будет сопутствовать решению финансовых вопросов, а также налаживанию отношений с семьей. Важно будет почувствовать себя ответственным родителем, специалистом и т. д.

"Согласно нумерологическому расчету, в дате 12.02.2021 есть число 8. Это говорит о том, что все усилия надо направить на материальный успех. Эта цифра отвечает за материальные блага, чувство ответственности, долга. Поэтому все качества восьмерки нужно максимально использовать в этот день", – посоветовала Лариса Браницкая.

Она также отметила, что 12 февраля – дата наступления китайского Нового года, поэтому загадывать желания в этот день не только можно, но и нужно! Также этому дню покровительствует Венера, поэтому строить романтические планы – надо, а вот гулять свадьбу не стоит.

Узнать свои персональные числа можно так: например, человек родился 23.06.1988 года. Пишем подряд все цифры без нулей и складываем поочередно: 2 + 3 + 6+1 + 9 + 8 + 8 = 37. Это будет первое число.

Далее получаем второе число, сложив цифры первого, то есть 3 + 7 = 10.

Чтобы высчитать третье число, берем первую цифру даты рождения, то есть 2, и умножаем ее на два. Будет 4. Далее вычитаем получившуюся цифру из суммы пункта два: 37- 4 = 33.

Для вычисления четвертого числа складываем цифры третьего числа: 3 + 3 = 6.

В целом, получаем такие числа человека: 2361988, 37, 1, 33, 6. Далее в табличку нужно выписать все получившиеся единицы, двойки, тройки и так далее. Здесь – две единицы, одна двойка, четыре тройки, две шестерки, одна семерка, две восьмерки и одна девятка.

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