НСЖУ разделяет обеспокоенность сотрудников телеканалов 'Прямой' и '5 канал' из-за ареста компаний

НСЖУ разделяет обеспокоенность сотрудников телеканалов "Прямой" и "5 канал", высказанное в заявлении ООО "Вільні медіа", из-за наложения ареста компаний, входящих в сеть старейшего новостного канала Украины - "5 канала".

Союз выразил солидарность с коллегами в их борьбе за право свободно работать. Об этом сообщил в Facebook Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Медиа должны быть вне политики, а власти, в том числе судебные, должны обеспечить возможности нормальной работы независимых СМИ.

Конфликт власти и бывшего Президента Петра Порошенко, который основывал и владел телеканалами и связанными с ними компаниями, не должен отражаться на работе журналистов.

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Следствие и политик должны выяснять свои отношения в открытом судебном процессе, не ставя под угрозу работу СМИ.

Несмотря на разъяснение Государственного бюро расследований, что аресты компаний ГП "ТРК" НБМ-ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ", имеющих прямое отношение к трансляции программ "Прямого" и "5 канала", не препятствуют вещанию, у наших коллег есть основания беспокоиться по поводу будущего своих каналов.

Свобода слова и возможность журналистам говорить людям правду, это ценности, которые исповедует и защищает НСЖУ.