НСЖУ лишилась русского языка на пресс-картах и объявила благотворительный сбор для семей погибших журналистов

Национальный союз журналистов Украины отпечатал тираж новых пресс-карт, на которых изъята русскоязычная надпись (она изменена на франкоязычную в дополнение к надписям на украинском и английском языках). Замена пресскарт начнется в региональных организациях НСЖУ на следующей неделе в рамках благотворительной акции в поддержку семей погибших журналистов.

Видео дня

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в четверг во время встречи с активом Союза.

"Русскому языку в украинских документах не место, и его изъято. Теперь название нашего Союза на пресс-картах будет написано на трех языках: остаются украиноязычный и англоязычный вариант, а вместо русскоязычной будет надпись на французском – одним из главных языков Европейской и Международной федераций журналистов", – сказал глава НСЖУ.

Теперь новые члены НСЖУ при поступлении будут получать традиционную "книжечку" – членский билет – и пресс-карту нового образца.

Кроме того, все союзники, которые захотят заменить старую пресс-карту новой, смогут это сделать в своих местных организациях, внеся сумму от 200 гривен в помощь семьям погибших журналистов. Таким образом акция по замене старой пресс-карты на новую будет совмещена с акцией помощи семьям павших коллег.

Как сообщалось, еще с первых лет Независимости надписи на пресс-карте дублируются на украинском, английском и русском языках. Сегодня присутствие русского языка на этом документе вызывает негодование. Поэтому по инициативе Сергея Томиленко Секретариат НСЖУ решил, сохраняя общий дизайн карты, убрать русскоязычную надпись.