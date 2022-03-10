'Нравится, не нравится – пусть терпят': украинские военные разоружили вражескую технику и пообещали 'сюрприз' оккупантам. Видео

Украинские военнослужащие показали, как разоружают разбитую вражескую технику. В частности, отдельно бойцы ВСУ отметили заслугу жителей Сумщины, которые помогли уничтожить российский танк.

Вражескую бронетехнику подбили силы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр". Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам украинского военнослужащего, сейчас вся страна борется с российскими оккупантами. Поэтому мирные жители помогают уничтожать даже вражеские танки.

"Силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" был подбит этот танк оккупантов. Но он был только подбит. Тогда местные приехали и сожгли его, потому что вся Украина сейчас борется против оккупантов", – сказал боец ВСУ.

Видео дня

Другой военный также подчеркнул, что снаряды из вражеского танка обязательно "вернут" оккупантам.

"Сейчас мы возьмем у них снаряды. Ну, пусть не обижаются, мы их вернем потом. Не факт, что им понравится, но их лидер же говорил: нравится, не нравится... Пусть терпят", – отметил с иронией украинский защитник.

Напомним, на админгранице между Украиной и оккупированным Крымом российские оккупанты сжигают десятки тел своих погибших. Местные жители сообщают, что военные говорили им о запрете вывозить трупы в Россию.

Ранее в распоряжении украинских воинов оказался документ с приказом из МО РФ отбирать жетоны у оккупантов, а убитых – вывозить ночью и хоронить в братских могилах.

Это распоряжение оккупанты уже активно выполняют. Массовое захоронение трупов россиян, к примеру, обнаруживали бойцы "Азова".

А оккупационные войска с собой привезли мобильные крематории. Они уже активно используются в захваченных украинских городах: там оккупанты массово сжигают тела своих погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

#stopwar