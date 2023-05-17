Новый дом всего за два месяца: Метинвест представил проект восстановления Украины 'Стальная мечта'

Метинвест-СМЦ, сбытовая компания Группы Метинвест, представила концепцию восстановления страны "Стальная мечта" – более 200 готовых решений для строительства жилья и социальной инфраструктуры, которые можно адаптировать под нужды конкретных общин.

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Концепция содержит проекты 13 типов зданий из стали, каждое из которых выполнено в нескольких вариантах. Эти проекты отличают инклюзивность, экологичность и скорость строительства: например, одноэтажный дом можно возвести за 2 месяца, восьмиэтажный – за 9 месяцев, а детсад – вдвое быстрее обычного. Проекты также содержат полный пакет документов, в том числе смету, графики строительства, планирование, технические решения – все для того, чтобы люди могли приступить к восстановлению жилья как можно скорее, говорят в компании.

Проекты зданий разработаны для жилой застройки (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальной инфраструктуры (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурных объектов (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие). В общей сложности концепция предполагает более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы.

"Мы разработали концепцию города, которая поможет общинам, пострадавшим от войны. Община может выбрать наш проект дома, школы и т.п., адаптировать его под свои нужды, привлечь государственные или международные средства – и сразу начать строительство. Это комплексные решения, которые могут применять все. Мы продвигаем принцип "строй украинское", поэтому объединили в проекте разных отечественных производителей", - объясняет генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

Компания привлекла к работе над концепцией архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. В проекте готовы участвовать более 15 заводов металлических конструкций, а также изготовители строительных материалов. "Стальную мечту" планируют презентовать представителям местных властей пострадавших регионов, а после обсуждения и адаптации к конкретным условиям - передать общинам.

"Метинвест готов участвовать в восстановлении Украины. Компания не только будет поставлять сталь для строительства, но и использует собственный опыт и экспертизу, чтобы сделать процесс восстановления более эффективным, более быстрым и более простым. Как крупный бизнес, мы взяли на себя ответственность разработать общую концепцию восстановления страны. Надеюсь, она станет толчком, чтобы воплотить мечты в действия", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Концепцию представили на архитектурно-строительном BUSINESS FORUM "Восстановление Украины. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков" - он был посвящен инструментам и стратегиям послевоенного восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры и жилья.