Новые навыки и уверенность в будущем: завершилась весенняя смена для детей 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Подошла к концу весенняя смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны в Украине. Это были не просто отдых и оздоровление: во время профильной смены более 50 детей из наиболее пострадавших областей Украины провели более 20 часов обучения модным и современным навыкам блоггерства.

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Дети общались с профессионалами, которые предоставили им массу полезных знаний по поводу того, как создать, развивать и продвигать собственный блог. Ребята овладели навыками видеомонтажа, созданием stories в Instagram, познакомились с понятием целевой аудитории, узнали разные профессии в социальных медиа, рассмотрели интересные кейсы.

"Позволяя детям развивать навыки 21 века в благоприятной дружелюбной атмосфере, мы пытались помочь им подготовиться к жизни в современном мире и поощрили их использовать приобретенный опыт и навыки в дальнейшей жизни", - отметила Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Юные гости смены раскрыли свои творческие способности и воображение, охотно общались и сотрудничали вместе. Команда перемен помогла им раскрыться, преодолеть психологические блоки и страхи. Это не только интересные и полезные навыки, но и новый мир, который открылся ребенку и может вдохновить его в выборе профессии.

Новые друзья, яркие впечатления, много общения и творчества — такова была смена "Блогер Кемпа" этой весной. При поддержке команды Фонда, наставников и психологов гости перемены возвращаются домой более уверенными в себе и с позитивным видением будущего.

В смене в Закарпатье приняли участие дети 8-14 лет, пострадавшие от войны. В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили более 4700 детей со всей страны.