Новости Украины: украинцы умирают в Польше, а в столице за безопасность Киевсовета требовали выкуп

В Польше разбился вертолет с украинцами на ботру. В тот же день в столице начали требовать выкуп 0,5 биткоина за безопасность Киевсовета. А в Харькове блогерша Тигра организовала свое похищение.

Кроме того, 6 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями в сутки:

Бродский назвал имена топ-5 настоящих государственных деятелей у власти в Украине. По его мнению, эти люди, особенно в последнее время, показали свою эффективность. В пятерку входят президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель НБУ Кирилл Шевченко, министр экономики Алексей Любченко и внутренних дел Арсен Аваков.

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В Одессе трагически погиб генерал и ветеран Государственной пограничной службы Валерий Курников, который остался верен Украине во время захвата Крыма РФ. По словам очевидцев, у него произошло сужение сосудов и мужчине просто не хватило воздуха, чтобы доплыть до берега.

В Польше разбился вертолет с украинским на борту. В катастрофе пострадали три человека.

В краинцы продолжают умирать в Польше через адские условия труда. Множество граждан Украины, выезжающих в Польшу, Чехию и другие страны, вынуждены рисковать здоровьем и даже жизнью ради того, чтобы заработать деньги на существование.

В столице требовали выкуп 0,5 биткоина за безопасность Киевсовета. Информация о минировании здания по улице Крещатик, 36 не подтвердилась. Стало известно, что злоумышленник требовал выкуп.

В Одессе отдыхающие пожаловались на грязное Черное море. Туристов отпугивает не только болотный цвет воды, но и ужасный запах на пляжах побережья.

Популярная Instagram-блогера 23-летняя Екатерина Якименко под псевдонимом "Тигра" после попытки инициировать собственное похищение и получить за него выкуп попала в СИЗО. "Развести" на большую сумму она хотела собственного любовника, который несколько лет и так щедро ее обеспечивал.

Операция по промыванию мозгов прошла успешно, а вы и не заметили – Андрей Шипилов.