Новости Украины: жену Медведчука поймали на строительстве в России, а на Донбассе хотят провести "гуманитарное разминирование"

Жена украинского пророссийского депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко модернизирует завод в РФ, чтобы выпускать бензин, а Украина предложила России в ТКГ новые шаги к миру на Донбассе.

В четверг, 18 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Новошахтинский завод нефтепродуктов в России жены украинского пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин Евро-5. Соответствующее соглашение уже подписано.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".