Новости Украины: жену Медведчука поймали на строительстве в России, а на Донбассе хотят провести "гуманитарное разминирование"
Жена украинского пророссийского депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко модернизирует завод в РФ, чтобы выпускать бензин, а Украина предложила России в ТКГ новые шаги к миру на Донбассе.
В четверг, 18 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Новошахтинский завод нефтепродуктов в России жены украинского пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин Евро-5. Соответствующее соглашение уже подписано.
Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".
В Запорожской областной больнице провели четыре операции по трансплантации органов пациентам от умершего от инсульта человека. Так, 38-летнему мужчине пересадили сердце, а еще трем – печень и почки. Кадры из операционной показал Борис Тодуров.
Мать восьмилетней девочки Миланы Маханец отрицает, что у ее дочери роман с 13-летним блогером Пашей Пай. Дарья пояснила, что дети "просто повторяли тренды", а контент в соцсетях рассчитан на их одногодок.
Среди депутатов Верховной Рады Украины может набраться необходимое количество голосов, чтобы принять законопроект о прекращении Харьковских соглашений. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В Украине введут новый вид пенсий. OBOZREVATEL разбирался, кто и за что сможет получить дополнительную сумму.