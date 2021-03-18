Новости Украины: жену Медведчука поймали на строительстве в России, а на Донбассе хотят провести "гуманитарное разминирование"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Новости Украины 18 марта

Жена украинского пророссийского депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко модернизирует завод в РФ, чтобы выпускать бензин, а Украина предложила России в ТКГ новые шаги к миру на Донбассе.

В четверг, 18 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Новошахтинский завод нефтепродуктов в России жены украинского пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин Евро-5. Соответствующее соглашение уже подписано.

  • Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".

  • В Запорожской областной больнице провели четыре операции по трансплантации органов пациентам от умершего от инсульта человека. Так, 38-летнему мужчине пересадили сердце, а еще трем – печень и почки. Кадры из операционной показал Борис Тодуров.

  • Мать восьмилетней девочки Миланы Маханец отрицает, что у ее дочери роман с 13-летним блогером Пашей Пай. Дарья пояснила, что дети "просто повторяли тренды", а контент в соцсетях рассчитан на их одногодок.

  • Среди депутатов Верховной Рады Украины может набраться необходимое количество голосов, чтобы принять законопроект о прекращении Харьковских соглашений. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

  • В Украине введут новый вид пенсий. OBOZREVATEL разбирался, кто и за что сможет получить дополнительную сумму.

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