Новости Украины: жена Лещенко уехала в Москву, а в поезде УЗ протекла крыша

В субботу, 8 мая, Украина отметила День памяти и примирения, а в Харькове умер военнослужащий, раненный на Донбассе.

Кроме того, дочь судьи из Киева, которая оскорбила украинцев, записала видео с извинениями; жена члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская выступит в России; в поезде "Укрзалізниці" в вагоне во время движения начал протекать потолок.

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Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения напомнил украинцам, что этот праздник в нашей стране не заменяет 9 мая, он нужен для того, чтобы полнее понимать и беречь историю.

В военном госпитале в Харькове умер военнослужащий Виктор Городниченко, получивший пулевое ранение от снайпера на Донбассе 28 апреля. Украинский защитник был ранен вражеским снайпером вблизи села Зайцево Бахмутского района.

Студентка КНУ им. Шевченко Анастасия Константинова, которая оскандалилась за российского рэпера Басты и оскорбила украинцев, записала видео с извинениями. Она назвала свое высказывание "неправильным" и заявила, что является ценительницей творчества Басты, однако не знала о его политических взглядах.

В поезде "Укрзалізниці" сообщением Киев – Николаев, в вагоне прямо во время движения начал протекать потолок. Судя по видео, дождь заливал пол, а проводники были вынуждены подставлять ведра.