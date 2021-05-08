Новости Украины: жена Лещенко уехала в Москву, а в поезде УЗ протекла крыша

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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Новости о главных событиях в нашей стране за 8 мая 

В субботу, 8 мая, Украина отметила День памяти и примирения, а в Харькове умер военнослужащий, раненный на Донбассе.

Кроме того, дочь судьи из Киева, которая оскорбила украинцев, записала видео с извинениями; жена члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская выступит в России; в поезде "Укрзалізниці" в вагоне во время движения начал протекать потолок.

Подробнее о главных событиях в нашей стране за 8 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения напомнил украинцам, что этот праздник в нашей стране не заменяет 9 мая, он нужен для того, чтобы полнее понимать и беречь историю.

  • В военном госпитале в Харькове умер военнослужащий Виктор Городниченко, получивший пулевое ранение от снайпера на Донбассе 28 апреля. Украинский защитник был ранен вражеским снайпером вблизи села Зайцево Бахмутского района.

  • Студентка КНУ им. Шевченко Анастасия Константинова, которая оскандалилась за российского рэпера Басты и оскорбила украинцев, записала видео с извинениями. Она назвала свое высказывание "неправильным" и заявила, что является ценительницей творчества Басты, однако не знала о его политических взглядах.

  • В поезде "Укрзалізниці" сообщением Киев – Николаев, в вагоне прямо во время движения начал протекать потолок. Судя по видео, дождь заливал пол, а проводники были вынуждены подставлять ведра.

  • Жена бывшего нардепа, а теперь члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (DJ Nastya) выступит в России. Пользователи Facebook отреагировали на инцидент.

  • СМИ опубликовали запись вероятного разговора Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, в которой они обменялись приветствиями ко Дню Победы, пожелав друг другу "побольше побед в жизни".

  • Леонид Кравчук заговорил о восстановлении отношений Москвы и Киева. По его словам, это может произойти, если конфликт на Донбассе будет решен в пользу Киева.

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