Новости Украины: Зеленский впервые поговорил с Байденом и ввел новые санкции СНБО

В Украине в пятницу, 2 апреля, президент Владимир Зеленский и СНБО ввели новые санкции против ряда лиц, причастных к контрабанде, а глава страны также провел первые переговоры с американским лидером Джо Байденом.

В течение суток произошли и другие важные события. OBOZREVATEL собрал главные новости:

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против топ-контрабандистов. Наше издание получило список лиц, попавших под ограничения.

Состоялся первый телефонный разговор президента Зеленского и американского главы Байдена. О чем поговорили политики – читайте тут.