Новости Украины: Зеленский впервые поговорил с Байденом и ввел новые санкции СНБО
В Украине в пятницу, 2 апреля, президент Владимир Зеленский и СНБО ввели новые санкции против ряда лиц, причастных к контрабанде, а глава страны также провел первые переговоры с американским лидером Джо Байденом.
В течение суток произошли и другие важные события. OBOZREVATEL собрал главные новости:
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против топ-контрабандистов. Наше издание получило список лиц, попавших под ограничения.
Состоялся первый телефонный разговор президента Зеленского и американского главы Байдена. О чем поговорили политики – читайте тут.
В зоне ООС в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России ранения получили двое украинских воинов и один гражданский.
Послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе (Бельгия), чтобы обсудить всплеск агрессии России на Донбассе, в частности скопление российских войск возле украинских границ.
В Киеве мужчина открыл огонь по охраннику магазина из-за замечания об отсутствии маски. Пострадавший получил ранения в области головы и тела.
В марте 2021 года на Донбассе погибли 10 украинских защитников. Самому младшему исполнилось 25, старший успел отпраздновать 55-летие. Их истории можно почитать по ссылке.