Новости Украины: Зеленский утвердил решения СНБО, а российский журналист попал в базу "Миротворца"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ряд решений Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля. Среди них – введение санкций против россиян и французов, а также нескольких компаний; вопрос двойного гражданства и перечень стратегических полезных ископаемых. Подробности обо всех указах вы найдете в нашем материале.
В субботу, 24 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
Известный российский журналист Леонид Парфенов оказался в базе "Миротворца" после интервью с коллегой из Киева Евгением Киселевым. Во время беседы автор и ведущий цикла передач "Намедни" не смог прямо ответить на вопрос "Чей Крым?".
Скандальная профессор Евгения Бильченко предположила, что ее пытаются убить. Она заявила, что после увольнения из столичного Национального педагогического университета у нее серьезно ухудшилось состояние здоровья, и рассказала о лечении в психбольнице.
Из Украины в Молдову выдворили 38-летнего уголовного авторитета. Отметим, что он является фигурантом санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны. Теперь авторитету запрещен въезд в нашу страну.
Власти Львова в пятницу, 23 июля, завершили демонтаж Монумента славы времен СССР. Были убраны бронзовые фигуры "Родины-матери" и советского воина. Фото и видео смотрите по ссылке.