Новости Украины: Зеленский утвердил решения СНБО, а российский журналист попал в базу 'Миротворца'

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ряд решений Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля. Среди них – введение санкций против россиян и французов, а также нескольких компаний; вопрос двойного гражданства и перечень стратегических полезных ископаемых. Подробности обо всех указах вы найдете в нашем материале.

В субботу, 24 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

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