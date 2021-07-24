Новости Украины: Зеленский утвердил решения СНБО, а российский журналист попал в базу "Миротворца"

София Закревская
София Закревская
Общество
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Новости Украины: Зеленский утвердил решения СНБО, а российский журналист попал в базу 'Миротворца'

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ряд решений Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля. Среди них – введение санкций против россиян и французов, а также нескольких компаний; вопрос двойного гражданства и перечень стратегических полезных ископаемых. Подробности обо всех указах вы найдете в нашем материале.

В субботу, 24 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

Видео дня

  • Скандальная профессор Евгения Бильченко предположила, что ее пытаются убить. Она заявила, что после увольнения из столичного Национального педагогического университета у нее серьезно ухудшилось состояние здоровья, и рассказала о лечении в психбольнице.

  • Из Украины в Молдову выдворили 38-летнего уголовного авторитета. Отметим, что он является фигурантом санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны. Теперь авторитету запрещен въезд в нашу страну.

  • Власти Львова в пятницу, 23 июля, завершили демонтаж Монумента славы времен СССР. Были убраны бронзовые фигуры "Родины-матери" и советского воина. Фото и видео смотрите по ссылке.

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