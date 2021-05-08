Новости Украины: Зеленский предложил сажать за контрабанду, а на Закарпатье отменили региональные языки

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с предложением вернуть уголовную ответственность для контрабандистов. Проект закона предполагает лишение свободы на срок до 12 лет и миллионные штрафы для правонарушителей.

В субботу, 8 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь: