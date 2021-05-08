Новости Украины: Зеленский предложил сажать за контрабанду, а на Закарпатье отменили региональные языки
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с предложением вернуть уголовную ответственность для контрабандистов. Проект закона предполагает лишение свободы на срок до 12 лет и миллионные штрафы для правонарушителей.
В субботу, 8 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
Предполагаемую дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасию, которая оскандалилась заявлением о Крыме и приезде российского рэпера Басты в Украину, останавливали пьяной за рулем, но она так и не ответила перед законом, сообщили в СМИ.
Ветеран войны в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе, россиянин Сергей Гуляев заявил, что его никто не заставит воевать против Украины. Он опубликовал манифест с предостережением к российской власти от военных действий в нашей стране.
Первый президент Леонид Кравчук послал "к чертовой матери из Украины" политиков, которые живут российской пропагандистской идеологией и не хотят жить в стране.
Языковой активист Святослав Литинский сообщил, что в городах Виноградов и Берегово Закарпатской области полностью отменили региональные языки. Этого решения он добивался годами.