Новости Украины: Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, а "слуга" съездил к Лукашенко

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

Накануне народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко отметился визитом в Минск и беседой с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Последнюю он назвал "ознакомительной и душевной", заявил, что не собирается отчитываться о своем поступке и не возражает, если его выведут за это из фракции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к главе РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 20 апреля:

  • Выяснились детали страшной трагедии в одном из учебных заведений Черкасс, где в тире 14-летнего подростка нашли с пулевым ранением головы. Мальчик находится в реанимации областной детской больницы в очень тяжелом состоянии, а тренера, который оставил ребенка один на один с оружием, взяли под стражу.

  • В Харькове от осложнений, вызванных COVID-19, умерла роженица. Это третий подобный случай за две недели. А на инниччинедевочка, которой было 3,8 года.

  • Журналистка Ольга Омельянчук показала Киевскую городскую клиническую больницу №1, где якобы нет COVID-зонирования в отделении хирургической реанимации, а врачи, которые работают с больными коронавирусом, делают и "отмененные" плановые операции неинфицированным пациентам.

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