Новости Украины: Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, а "слуга" съездил к Лукашенко

Накануне народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко отметился визитом в Минск и беседой с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Последнюю он назвал "ознакомительной и душевной", заявил, что не собирается отчитываться о своем поступке и не возражает, если его выведут за это из фракции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к главе РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 20 апреля:

Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден готов предоставить Украине вооружение, если Россия решится напасть на нее . Речь идет среди прочего о зенитных системах. Администрация американского лидера разработала несколько вариантов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинским военнослужащим на Донбассе приказано не реагировать на провокационный огонь вооруженных формирований России.

Тогда как миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Луганской области размещение 22 реактивных систем залпового огня и 18 гаубиц – "Грады", "Гвоздики" и "Жабы" .

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ее президент Хендрик Дамс пригрозил украинскому нардепу Алексею Гончаренко санкциями за демонстрацию простреленного на Донбассе флага .

Стало известно о смерти Виталия Рудзько, который сидел в СИЗО за избиение и попытку изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев.