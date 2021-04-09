Новости Украины: Зеленский посетил Донбасс, а Россия стянула к границам Украины ракетные комплексы

Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе посетил позиции ВСУ и около границ с нашей страной заметили колонну российской техники с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

В четверг, 8 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Воронежской области РФ, которая граничит с Украиной, заметили колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что Кремль вводил войска в Украину .

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что в Киеве могут ввести еще более строгий локдаун .

Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, когда прибудут и кому достанутся первые дозы Pfizer .

В городе Брайан (США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets произошла стрельба . Предварительно, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил позиции сил ООС в 80 метрах от противника, а также участки на фронте, где были убиты воины ВСУ.

В Харькове суд вынес приговор по делу о смертельной аварии на Окружной дороге, в которой погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь. Обвиняемому 19-летнему Дмитрию Габышеву назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.