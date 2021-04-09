Новости Украины: Зеленский посетил Донбасс, а Россия стянула к границам Украины ракетные комплексы

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
1 минута
375
Новости Украины: Зеленский посетил Донбасс, а Россия стянула к границам Украины ракетные комплексы

Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе посетил позиции ВСУ и около границ с нашей страной заметили колонну российской техники с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

В четверг, 8 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Украинановости Украиныновости