Новости Украины: Зеленский поручил организовать встречу с Путиным, а Кива со скандалом защитил диссертацию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе ОП Андрею Ермаку организовать встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. При этом в России сообщили, что деталей о месте и времени такого мероприятия пока нет.

В понедельник, 26 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию . Изначально в здание выборочно пускали представителей СМИ, а уже после защиты политик поскандалил с одним из журналистов и обозвал его "дебилом".

На Кировоградщине из-за долгов совершил самоубийство 20-летний Владислав Юзвик, который 12 апреля вернулся из армии. Парень застрелился из самодельной винтовки во дворе своих родителей.