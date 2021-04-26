Новости Украины: Зеленский поручил организовать встречу с Путиным, а Кива со скандалом защитил диссертацию

София Закревская
София Закревская
Общество
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Новости Украины: Зеленский поручил организовать встречу с Путиным, а Кива со скандалом защитил диссертацию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе ОП Андрею Ермаку организовать встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. При этом в России сообщили, что деталей о месте и времени такого мероприятия пока нет.

В понедельник, 26 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Сотрудника украинского посольства в Москве объявили персоной нон грата, он будет выслан из России. В свою очередь Киев намерен объявить аналогичные меры.

  • Правоохранители назвали предварительную причину гибели четырех человек, чьи тела нашли в колодце на Одесщине. Также было обнародовано видео с места трагедии.

  • Дело об убийстве и изнасиловании Маши Борисовой на Херсонщине, которое произошло в марте этого года, будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.

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