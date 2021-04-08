Новости Украины: Кабмин запретил импортировать из РФ новые товары, Зеленский отправился на Донбасс

В Украине в четверг, 8 апреля, расширили перечень запрещенных российских товаров, а также решили добавить еще два региона к "красной" карантинной зоне. Тем временем глава государства срочно отправился на Донбасс.

В течение суток произошли и другие важные и интересные события. Предлагаем ознакомится с главными новостями в подборке OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины добавил 24 группы товаров в список запрещенных для импорта из РФ . Под ограничениями, кроме прочего, пищевые продукты, бытовая химия и др.

Запорожская и Хмельницкая области должны перейти в "красную" зону, решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Новые правила там начнут действовать уже с 9 апреля.