Новости Украины: Зеленский отправился на Донбасс, а Путин рассыпался пропагандой о НАТО

В Украине в среду, 9 июня, произошел ряд важных для страны событий: президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе, а суд оправдал экс-замглавы Николаевщины Николая Романчука, которого обвиняли в коррупции. Кроме этого, президент соседней страны-агрессора Владимир Путин дал новое пропагандистское интервью, в котором обсудил Украину и НАТО.

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Президент Зеленский опубликовал фотографии со своей поездки на передовые позиции на Донбассе . Рабочий визит главы государства начался с нескольких точек фронта в Донецкой области.

Суд в Николаеве оправдал бывшего заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Романчука. Его задержали еще в 2016 году по подозрению во взятке в $90 тысяч. Тогда во время обыска в доме чиновника нашли чемоданы с деньгами и сеть тайных туннелей, в которых хранились иконы, золотые слитки и другие ценности.

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