Новости Украины: Зеленский отправился на Донбасс, а Путин рассыпался пропагандой о НАТО
В Украине в среду, 9 июня, произошел ряд важных для страны событий: президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе, а суд оправдал экс-замглавы Николаевщины Николая Романчука, которого обвиняли в коррупции. Кроме этого, президент соседней страны-агрессора Владимир Путин дал новое пропагандистское интервью, в котором обсудил Украину и НАТО.
Издание OBOZREVATEL собрало для своих читателей главные новости дня в одном материале:
Президент Зеленский опубликовал фотографии со своей поездки на передовые позиции на Донбассе. Рабочий визит главы государства начался с нескольких точек фронта в Донецкой области.
Суд в Николаеве оправдал бывшего заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Романчука. Его задержали еще в 2016 году по подозрению во взятке в $90 тысяч. Тогда во время обыска в доме чиновника нашли чемоданы с деньгами и сеть тайных туннелей, в которых хранились иконы, золотые слитки и другие ценности.
В Нидерландах в суде по делу о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году свидетели пуска ракеты из комплекса "Бук" впервые дали показания.
Суд ЕС общей юрисдикции впервые снял санкции Евросоюза, примененные против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Они заключались в замораживании активов.
В городке Покров Днепропетровской области нашли тело 8-летнего Ибрагима Оглы, который пропал еще 2 июня. Мертвого мальчика в одном из коллекторов обнаружили кинологи. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.
Президент России Путин в беседе с пропагандистом прокомментировал стремление Украины в НАТО, войну на Донбассе, коренные народы украинского государства и даже футбольную форму страны, разработанную для Евро-2020. Со скандальными высказываниями главы Кремля можно ознакомится по ссылке.