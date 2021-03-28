Новости Украины: Зеленский отменил назначение Тупицкого, украинцы снова перешли на летнее время

За прошедшие сутки президент Украины Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Украинцы, несмотря на обещанную отмену перевода часов, снова перешли на режим летнего времени, а известный инфекционист рассказал, когда в стране закончится нынешняя вспышка коронавируса.

При этом в стране резко подскочила статистика по ДТП – по официальным данным патрульной полиции, за первые два месяца 2021 года было зафиксировано 29 545 аварий. Некоторые из них, к тому же смертельных, произошли и накануне. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных новостей за 27 марта.