Новости Украины: Зеленский отменил назначение Тупицкого, украинцы снова перешли на летнее время

За прошедшие сутки президент Украины Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Украинцы, несмотря на обещанную отмену перевода часов, снова перешли на режим летнего времени, а известный инфекционист рассказал, когда в стране закончится нынешняя вспышка коронавируса.

При этом в стране резко подскочила статистика по ДТП – по официальным данным патрульной полиции, за первые два месяца 2021 года было зафиксировано 29 545 аварий. Некоторые из них, к тому же смертельных, произошли и накануне. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных новостей за 27 марта.

Стали известны имена трех погибших защитников Украины 26 марта под Шумами Донецкой области. Это – Сергей Коваль, Сергей Барнич и Максим Абрамович . Еще одной жертвой обстрела вооруженных формирований России стал старший солдат 10-й горно-штурмовой роты воинской части А3882 Сергей Гайченко.

В то же время экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы, на котором должны были обсуждать гибель четырех украинских военных на Донбассе, так и не состоялось.

Выяснилось, что судья КСУ Александр Касминин через несколько месяцев после назначения получил служебную элитную квартиру площадью 150,5 кв. м в Киеве. Вскоре "служитель Фемиды" добился приватизации государственного жилья и стал его полноправным владельцем.

В поселке Подворки Харьковской области 29-летний водитель Mercedes сбил девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Он полученных травм 12-летний ребенок умер .

Тогда как на трассе Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг под Николаевом столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. На месте в результате аварии погибли 36-летний водитель такси и два его пассажира.

В поселке Панютино Харьковской области 41-летняя женщина родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму. Мальчик выжил, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Украине средний процент заполненных коек с приподнятой кислородом определили на уровне 51,8%. Наименьшее количество мест осталась в столице и Киевской, Житомирской, Николаевской, Львовской областях.

Врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что нынешняя волна COVID-19 должна стабилизироваться и пойти на спад с 10 апреля, однако до конца 2021 может быть еще 2-3 подъема.