Новости Украины: Зеленский и Эрдоган обсудили обострение на Донбассе, а в Донецке произошло ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлые сутки обсудили обострение на Донбассе. По итогам переговоров турецкий лидер подтвердил принципиальное решение страны не признавать "аннексию Крыма", а также выразил поддержку перспективе членства нашей страны в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время ПДЧ.

Со своей стороны во Франции и Германии выразили недовольство тем, что Россия проигнорировала заседание ОБСЕ, посвященное ситуации вокруг Украины и концентрации российский войск у ее границ. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 10 апреля:

Расследователи Reuters написали, что РФ сосредоточила возле украинской границы свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу. Издание сослалось на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремля – все они уверяют, что взимание армии якобы не является подготовкой к вторжению .

Украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В Днепре ветерана АТО, бойца батальона "Днепр-1" с позывным Баркас выгнали из маршрутки и избили из-за того, что он якобы хотел воспользоваться правом льготного проезда, недоступным во время карантина. Побратимы бойца потребовали от водителя извинений.

В Калининском районе временно оккупированного Донецка произошел пожар в здании мясокомбината. Жители города в соцсетях написали, что слышали взрывы , а ЧП якобы было на военной базе.

В Харькове водитель Audi A4 сбил полицейского на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. От полученных травм пострадавший скончался на месте.