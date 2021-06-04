Новости Украины: "слуга" засветила брендовую блузку, а Венедиктова прокомментировала "пленки Медведчука"

Накануне стало известно, что Россия в ООН привлекла бывших украинских политиков для распространения фальшивых нарративов о Революции Достоинства. В частности, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-нардепов от Партии регионов Олега Царева и Владимира Олейника. Это негативно восприняли в Совбезе.

А вот США планируют передать Украине вакцину против коронавируса с помощью механизма COVAX, по которому между 12 странами в целом распределят 6 млн доз препарата. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

В течение дня 3 июня в Киеве продолжались разборки вокруг рынка "Столичный" . Вооруженные титушки в балаклавах и без опознавательных знаков проникли на территорию с целью рейдерского захвата, угрожали применить силу. Правоохранителям удалось избежать физического противостояния между участниками конфликта, при этом пострадали три копа .

В селе Гайдары Харьковской области пьяный мужчина взял в заложники бывшую гражданскую жену и 4-летнего сына, угрожая им ножом. Однако полицейские задержали 30-летнего нарушителя.

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В Одессе лидера организации "Автомайдан Одесса" и владельца частной охранной фирмы "Варта города" Евгения Резвушкина якобы задержали по подозрению в вымогательстве в крупном размере .

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что записи разговоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука с окружением президента РФ Владимира Путина есть в уголовных производствах против политика. Речь идет о пленках, опубликованных журналистами Bihus.Info.

Выяснилось, как украинских заробитчан обманывают в Польше и буквально "выкачивают" из них деньги. OBOZREVATEL рассказал, как не стать жертвой мошенников.