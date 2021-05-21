Новости Украины: выяснилось, как Козак уехал в Россию и почему в Египте "охотятся" на украинских туристов

Накануне СБУ получила разрешение на задержание представителя ОПЗЖ Тараса Козака. Хотя известно, что нардеп, которого вместе с коллегой по партии Виктором Медведчуком подозревают в госизмене, покинул территорию страны еще 24 февраля – на самолете, которым пользуется белорусский олигарх.

В то же время украинские правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", оба они недавно попали под санкции СНБО. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

Президент Украины наградил орденами "За мужество" III степени и медалями "Защитнику Отечества" 20 украинских военнослужащих . Восемь из них – посмертно .

Также глава государства подписал закон, который отменит обязательную рассылку ''писем счастья'' для нарушителей ПДД, которые оплатили штраф.