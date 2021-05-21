Новости Украины: выяснилось, как Козак уехал в Россию и почему в Египте "охотятся" на украинских туристов
Накануне СБУ получила разрешение на задержание представителя ОПЗЖ Тараса Козака. Хотя известно, что нардеп, которого вместе с коллегой по партии Виктором Медведчуком подозревают в госизмене, покинул территорию страны еще 24 февраля – на самолете, которым пользуется белорусский олигарх.
В то же время украинские правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", оба они недавно попали под санкции СНБО. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
Президент Украины наградил орденами "За мужество" III степени и медалями "Защитнику Отечества" 20 украинских военнослужащих. Восемь из них – посмертно.
Также глава государства подписал закон, который отменит обязательную рассылку ''писем счастья'' для нарушителей ПДД, которые оплатили штраф.
Нардеп от президентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко получил выговор за апрельскую вечеринку в киевском отеле в честь дня рождения жены – в локдаун и с нарушением карантинных норм.
Выяснилось, что бывший наблюдатель миссии ОБСЕ Евгения Зимич получила должность в Консультативном миссии ЕС в Украине. В 2016 году она оскандалилась из-за фото на свадьбе дочери одного из главарей "ЛНР" Владимира Тимофеева ("Бабая").
В ночь 21 мая в Киеве вспыхнул масштабный пожар, по предварительной информации, в кафе-баре "Кара-Кум" на улице Срибнокильской. ЧП произошло в Дарницком районе столицы недалеко от станции метро "Позняки" и попало на видео.
В Одессе на Трассе здоровья случилось лобовое столкновение двух электросамокатов. От удара один из мужчин упал без сознания.
Украинцы пожаловались, что в Египте придумали новый способ заработать на туристах. Теперь в аэропорту этой страны заявляют, что не доверяют некоторым украинским лабораториям, где делают ПЦР-тесты. Людей заставляют сдавать их заново за $30.
В то же время в Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, которые пытались въехать в страну с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19.
Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.