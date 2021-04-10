Новости Украины: возле границы заметили военную технику, а Резников уверен, что войны с РФ не будет

Возле украинской границы заметили перемещение колонны российских БТРов, но министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что что широкомасштабной войны с Россией не будет.

В субботу, 10 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

На оккупированной территории Молдовы в Приднестровье заметили перемещение колонны российских БТРов . Кадры были сняты в районе аэропорта "Тирасполь".

Алексей Резников считает, что Украина не ведется на провокации России на Донбассе и широкомасштабной войны не будет, хотя Кремль и пытается создать панику среди общества на этот счет.