Новости Украины: возле границы заметили военную технику, а Резников уверен, что войны с РФ не будет
Возле украинской границы заметили перемещение колонны российских БТРов, но министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что что широкомасштабной войны с Россией не будет.
В субботу, 10 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
На оккупированной территории Молдовы в Приднестровье заметили перемещение колонны российских БТРов. Кадры были сняты в районе аэропорта "Тирасполь".
Алексей Резников считает, что Украина не ведется на провокации России на Донбассе и широкомасштабной войны не будет, хотя Кремль и пытается создать панику среди общества на этот счет.
Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал, что в Украине многих пациентов с коронавирусом госпитализируют из-за того, что их залечили антибиотиками. Он отметил, что у них в стране за такое посадили бы в тюрьму.
Вице-премьер Алексей Резников одной фразой развенчал фейк пропагандистов об убийстве мальчика на Донбассе. По его словам, украинские военные никак не могли убить пятилетнего ребенка на оккупированной территории с помощью беспилотника, потому что ни один такой аппарат не способен залететь так далеко.
В Украине с января 2022-го произойдет очередной этап повышения требований для получения пенсии в 60 лет. В результате часть украинцев останется без выплат.