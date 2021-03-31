Новости Украины: во Львове нашли убитой студентку, а в Раде подрались нардепы

За прошедшие сутки СБУ провела еще 20 обысков у руководства и представителей общественной организации "Украинский выбор" депутата от ОПЗЖ и кума президента РФ Виктора Медведчука. А украинцы попрощались с тремя защитниками, погибшими под Шумами на Донтечине – Максимом Абрамовичем, Сергеем Барничем и Сергеем Гайченко.

Тогда как депутаты в Раде приняли постановление по обострению ситуации на Донбассе и обратились к РФ с требованием немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 30 марта:

Во Львове нашли мертвой пропавшую без вести 19-летнюю студентку Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарию Косенок . Девушка родом из Каменского Днепропетровской области, она училась на втором курсе.

В этот же день в районе села Старые Кодаки Днепропетровской области нашли человеческие останки в сгоревшем автомобиле Toyota Highlander. Местные СМИ отметили, что погибшим может быть 42-летний мужчина, которого накануне объявили в розыск.

В селе Росоша Липовецкого района Винницкой области пьяный водитель автомобиля Skoda сбил двух мальчиков на велосипедах. Дети 2013 и 2014 годов рождения погибли на месте .

В Верховной Раде произошла драка между народными депутатами, когда парламентарии обсуждали погром Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко. Кроме этого, депутата от "Слуги народа" Сергея Швеца обвинили в пьянстве .

Украина первой в мире ввела цифровые паспорта – народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект №4355, который предусматривает узаконивание таких документов.

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар дважды назвала президента России Владимира Путина "х**лом" с трибуны Верховной Рады Украины .

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на украинском языке начал пресс-конференцию с "неприятной новости". Он заявил, что полузащитник Евгений Коноплянка пропустит матч квалификации на чемпионат мира-2022 против Казахстана, который состоится 31 марта.

Врач-инфекционист, внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская отметила, что в Украине из-за ситуации с COVID-19 не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.