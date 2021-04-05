Новости Украины: Вирастюк выиграл выборы, а Кравчук назвал способ убрать войска РФ из Украины

Марина Лисничук Общество 08:11, 5.04.2021

За прошедшие сутки представителя партии "Слуга народа" Василий Вирастюк наконец признали победителем на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в округе №87 на Прикарпатье. Результаты (15 046 голосов "за" или 31,25%) Центральная избирательная комиссия обнародовала на восьмые сутки после голосования.

Родственница одной из жертв ДТП в Харькове в 2017 году Тина Шевцова призналась, что получает от осужденной Елены Зайцевой по 24 гривны компенсации, а от другого виновника аварии Геннадия Дронова – вообще никаких выплат. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 4 апреля:

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Харькове умер главврач, который впал в кому из-за COVID-19

Зеленский с женой прибыли в Катар с официальным визитом: детали

В честь нашей чемпионки в Москве прозвучал гимн Украины. Видео

В Украину вернутся ночные морозы, дождь и снег: появился новый прогноз погоды

Зеленский одобрил план вакцинации населения от COVID-19 до конца года