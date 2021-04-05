Новости Украины: Вирастюк выиграл выборы, а Кравчук назвал способ убрать войска РФ из Украины
За прошедшие сутки представителя партии "Слуга народа" Василий Вирастюк наконец признали победителем на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в округе №87 на Прикарпатье. Результаты (15 046 голосов "за" или 31,25%) Центральная избирательная комиссия обнародовала на восьмые сутки после голосования.
Родственница одной из жертв ДТП в Харькове в 2017 году Тина Шевцова призналась, что получает от осужденной Елены Зайцевой по 24 гривны компенсации, а от другого виновника аварии Геннадия Дронова – вообще никаких выплат. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 4 апреля:
Террористы "Л/ДНР" использовали игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой, для провокаций военных Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что в России уже в этом году могут произойти события, которые дадут новый старт урегулированию ситуации на востоке Украины.
А глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что заставить Россию покинуть оккупированные украинские территории можно совместными усилиями США и Европы.
В Киеве из-за вспышки заболеваемости COVID-19, в клинической больнице №9 кровати в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом, неврологическом и других отделениях перепрофилировали под зараженных коронавирусом.
Индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 4 апреля 2021 года, опубликованные Минздравом, свидетельствуют, что в "красную" зону карантина могут попасть еще три области Украины – Хмельницкая, Черкасская и Донецкая.