Новости Украины: Вирастюк выиграл выборы, а Кравчук назвал способ убрать войска РФ из Украины

За прошедшие сутки представителя партии "Слуга народа" Василий Вирастюк наконец признали победителем на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в округе №87 на Прикарпатье. Результаты (15 046 голосов "за" или 31,25%) Центральная избирательная комиссия обнародовала на восьмые сутки после голосования.

Родственница одной из жертв ДТП в Харькове в 2017 году Тина Шевцова призналась, что получает от осужденной Елены Зайцевой по 24 гривны компенсации, а от другого виновника аварии Геннадия Дронова – вообще никаких выплат. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 4 апреля:

Террористы "Л/ДНР" использовали игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой, для провокаций военных Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что в России уже в этом году могут произойти события, которые дадут новый старт урегулированию ситуации на востоке Украины.