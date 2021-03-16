Новости Украины: вертолет РФ нарушил границу, а Арестовича захотели исключить из ТКГ

Российский вертолет заметили в украинском воздушном пространстве, а представителя Украины в ТКГ Алексея Арестовича хотят исключить из состава делегации после скандала.

Во вторник, 16 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за день:

Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича захотели исключить из состава делегации за то, что он оскорбил пользователя сети в ответ на просьбу писать на украинском языке.

В Сумской области пограничники заметили в воздушном пространстве Украины российский вертолет "Ми-8" . Российской стороне было немедленно направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения границы.

На заработках в Чехии погибли двое граждан Украины. Их тела обнаружили в бескислородном ангаре, где хранились яблоки. Мужчины задохнулись газом, которым холодильники наполняют для хранения фруктов. Две семьи с детьми остались без отцов.

"Власти" оккупированного Россией Крыма планируют на следующей неделе провести мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде полуострова. Его сумма может составить до 10-20 трлн рублей.

В Украине начали расследование публичных отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай, вызвавших скандал в сети. По данному факту открыли уголовное производство.