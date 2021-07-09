Новости Украины: в Зеленского новый спикер, модели обнажились в Черногории, а в Одессе охотятся на геев

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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Новости Украины: в Зеленского новый спикер, модели обнажились в Черногории, а в Одессе охотятся на геев

Суд наконец вынес решение о мере пресечения Виктору Медведчуку. "Голосеевского стрелка" арестовали без права залога. А Зеленский назначил преемника Мендель. В тот же день украинки отличились очередной голой фотосессией на популярном зарубежном курорте.

Кроме того, 9 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Печерский районный суд вынес решение о мере пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Политику продолжили круглосуточный домашний арест на два месяца.

  • Суд избрал меру пресечения "Голосеевском стрелку". Жителя Киева Ивана Мартынюка, который стрелял в полицейских во время квартирного конфликта 7 июля, арестовали до 7 сентября. Голосеевский райсуд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей на два месяца без права залога.

Видео дня

  • На Ровенщине произошла трагедия с 14-летним подростком. В селе Чудель Сарненского района Ровенской области мальчик на велосипеде переезжал понтонный мост через реку, но колесо попало в щель, ребенок упал и погиб. Местные жители говорят, что там уже не раз травмировались люди, однако другой переправы им никто не строит.

  • Отчима, который порезал малыша, арестовали. В Днепре арестовали 28-летнего Сергея Федотова, который напал на 2-летнего ребенка своей екскоханои и порезал мальчику горло. Свой поступок он объяснить не смог, оправдывался "психикой, хромает", и говорил, что если бы хотел смерти малыша, то "вставил бы чем глубже".

  • Украинки устроили голую фотосессию в Черногории. Трех украинок оштрафовали за голую фотосессию прямо на дороге в районе поселка Шкаляри на участке региональной дороги Котор – Троица. Каждой из них придется заплатить по 450 евро.

  • Пляжи Одессы страдают от нашествия водорослей. На поверхности воды плавает буквально зеленый ковер. Туристы показали печальные видео с пляжа.

  • В Одессе ОПГ со спецназовцами устроила "охоту" на геев. Соучастники находили геев на сайте знакомств, а потом заманивали на встречу и шантажировали их.

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