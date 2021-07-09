Новости Украины: в Зеленского новый спикер, модели обнажились в Черногории, а в Одессе охотятся на геев

Суд наконец вынес решение о мере пресечения Виктору Медведчуку. "Голосеевского стрелка" арестовали без права залога. А Зеленский назначил преемника Мендель. В тот же день украинки отличились очередной голой фотосессией на популярном зарубежном курорте.

Кроме того, 9 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Печерский районный суд вынес решение о мере пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Политику продолжили круглосуточный домашний арест на два месяца.

Суд избрал меру пресечения "Голосеевском стрелку". Жителя Киева Ивана Мартынюка, который стрелял в полицейских во время квартирного конфликта 7 июля, арестовали до 7 сентября. Голосеевский райсуд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей на два месяца без права залога.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим прессекретар журналиста Сергея Никифорова. Ранее Никифоров уже начал выполнять обязанности прессекретар главы государства.

Названо имя Героя, погибшего от пули снайпера в Донбассе. Вечером 8 июля возле села Пески Донецкой области погиб Евгений Курасов – 24-летний сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Причиной гибели было ведение снайперского огня российскими наемниками.

На Ровенщине произошла трагедия с 14-летним подростком. В селе Чудель Сарненского района Ровенской области мальчик на велосипеде переезжал понтонный мост через реку, но колесо попало в щель, ребенок упал и погиб. Местные жители говорят, что там уже не раз травмировались люди, однако другой переправы им никто не строит.

Отчима, который порезал малыша, арестовали. В Днепре арестовали 28-летнего Сергея Федотова, который напал на 2-летнего ребенка своей екскоханои и порезал мальчику горло. Свой поступок он объяснить не смог, оправдывался "психикой, хромает", и говорил, что если бы хотел смерти малыша, то "вставил бы чем глубже".