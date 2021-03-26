Новости Украины: в страну идет потепление, а Минздрав предупреждает о тяжелом периоде с COVID-19
В Украину идет потепление до +13 градусов, а министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса в стране.
В пятницу, 26 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В пятницу в южных и юго-восточных областях Украины ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории страны должно быть солнечно и без осадков.
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тяжелый период с коронавирусом в Украине продлится до середины апреля 2021 года. Он отметил, что в стране не зафиксировано ни одной смерти из-за вакцинации против коронавируса.
Сразу после Революции Достоинства, в первые дни оккупации Крыма семьи нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России "за бесценок".
В оккупированном Россией Крыму на нескольких радиостанциях прозвучало "поздравление" бывшим коллегам с Днем Службы безопасности Украины в зашифрованном виде.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал главное препятствие для "нормандской встречи" в апреле.
Кабинет министров принял решение перенести повышение тарифов на один месяц. До 1 мая за каждый кВт*час придется отдать 1,68 грн.