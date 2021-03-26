Новости Украины: в страну идет потепление, а Минздрав предупреждает о тяжелом периоде с COVID-19

В Украину идет потепление до +13 градусов, а министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса в стране.

В пятницу, 26 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В пятницу в южных и юго-восточных областях Украины ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории страны должно быть солнечно и без осадков.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тяжелый период с коронавирусом в Украине продлится до середины апреля 2021 года. Он отметил, что в стране не зафиксировано ни одной смерти из-за вакцинации против коронавируса.