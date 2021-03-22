Новости Украины: в Польше снова разбился украинский автобус, а во Львове крышка люка убила ребенка

В Польше вблизи Кашице автобус с украинцами снова попал в ДТП, а во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила 10-летнего мальчика.

В понедельник, 22 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Польше вблизи Кашице пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. В результате трагедии погиб один человек, пятеро получили травмы . Авария произошла почти в том же месте, что трагедия в начале марта, когда погибли пять украинцев.

Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила 10-летнего мальчика. Известно, что в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама с ребенком сидели сзади.

В Украине набирает обороты новая схема мошенничества – людям звонят от имени родственников и сообщают, что их близкий находится в больнице с высокой температурой, и просят помочь с лечением коронавируса. Украинцы спешат на помощь и в результате отдают деньги обманщикам.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, сколько украинцев ощутили побочный эффект от вакцины против коронавируса СoviShield. При этом все они проявились в легкой форме.

Российская авиация нанесла удар по городам провинции Идлиб в Сирии. Погибли минимум семь мирных жителей, ранено 14 медиков. Удар пришелся на больницу, газовые объекты, цементный завод и несколько городов.