Новости Украины: в ПАСЕ развернули простреленный флаг, а 'слуга' заявил о 'любви' к Лукашенко

Нардеп Алексей Гончаренко развернул в ПАСЕ простреленный украинский флаг; "слуга народа" Евгений Шевченко съездил в Беларусь к Лукашенко; а президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства трех "топ-контрабандистов".

Также в СИЗО умер мужчина, который избил и пытался изнасиловать телеведущую в поезде; в Черкассах подросток получил пулевое ранение в голову; канцлер Германии ответила на вопрос о том, "убийца" ли Путин.

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Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко получил жесткое замечание от президента Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за демонстрации флага Украины, простреленного российскими пулями на Донбассе.

Еще один народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко съездил в Минск, где встретился с незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Народный избранник сказал, что Лукашенко в Украине "уважают, любят и ценят".

Президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, против которых ранее были введены санкции СНБО из-за их контрабандной деятельности. Следующим шагом должна стать депортация указанных лиц.

В СИЗО умер Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев. По предварительным данным, это произошло из-за рака мозга.