Новости Украины: в Одессе произошло смертельное ДТП, а на Харьковщине преподователь попала в скандал из-за Путина
Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина попала в скандал из-за высказываний о Путине, а в Одессе автомобиль на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся.
В субботу, 14 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина сделала заявление о том, что президент России Владимир Путин якобы "защищает русскоязычных" на Донбассе.
В ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек. В аварии один погиб на месте, еще четверо пострадали.
За каждым украинцем, получившим первую дозу прививки от коронавируса вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена вторая доза препарата.
Украинский фотокорреспондент Александр Клименко сделал на передовой символическую фотографию украинского воина с двумя щенками. Она была признана агентством Reuters лучшим фото дня.
В среду, 14 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Синоптики не прогнозируют значительного похолодания, однако в западных регионах температура воздуха все же снизится.