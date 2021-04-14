Новости Украины: в Одессе произошло смертельное ДТП, а на Харьковщине преподователь попала в скандал из-за Путина

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Новости Украины 14 апреля

Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина попала в скандал из-за высказываний о Путине, а в Одессе автомобиль на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся.

В субботу, 14 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина сделала заявление о том, что президент России Владимир Путин якобы "защищает русскоязычных" на Донбассе.

  • В ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек. В аварии один погиб на месте, еще четверо пострадали.

  • За каждым украинцем, получившим первую дозу прививки от коронавируса вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена вторая доза препарата.

  • Украинский фотокорреспондент Александр Клименко сделал на передовой символическую фотографию украинского воина с двумя щенками. Она была признана агентством Reuters лучшим фото дня.

  • В среду, 14 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Синоптики не прогнозируют значительного похолодания, однако в западных регионах температура воздуха все же снизится.

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