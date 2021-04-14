Новости Украины: в Одессе произошло смертельное ДТП, а на Харьковщине преподователь попала в скандал из-за Путина

Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина попала в скандал из-за высказываний о Путине, а в Одессе автомобиль на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся.

В субботу, 14 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина сделала заявление о том, что президент России Владимир Путин якобы "защищает русскоязычных" на Донбассе .

В ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек. В аварии один погиб на месте, еще четверо пострадали.