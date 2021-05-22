Новости Украины: в Одессе полицейский избил подростка, а в Киеве посадили влиятельных воров в законе

В Одессе полицейский ради "воспитания" заковал в наручники и избил 17-летнего парня, а в Киеве отправили за решетку двух самых влиятельных воров в законе "Лашу Свана" и "Умку".

Кроме того, 22 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в субботу будет преимущественно солнечной, однако часть регионов охватят дожди с грозами .

Одесского патрульного заподозрили в избиении 17-летнего парня. Предварительно, он без каких либо причин остановил его на улице города и нанес телесные повреждения .

Воров в законе в Киеве Лашу Джавачвлиани и Сергея Олейника отправили под стражу. Первый известен в уголовных кругах под кличкой "Лаша Сван", второй – как "Умка".