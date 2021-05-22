Новости Украины: в Одессе полицейский избил подростка, а в Киеве посадили влиятельных воров в законе

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Полицейский избил парня, а воров в законе посадили

В Одессе полицейский ради "воспитания" заковал в наручники и избил 17-летнего парня, а в Киеве отправили за решетку двух самых влиятельных воров в законе "Лашу Свана" и "Умку".

Кроме того, 22 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • В роддоме города Ривне умерла 27-летняя роженица Екатерина Кириловец. Родные считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые якобы не сделали вовремя кесарево сечение.

  • К Вооруженным силам Украины поступила партия модернизированных и отремонтированных танков Т-64. Работы выполнило государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома".

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