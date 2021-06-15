Новости Украины: в МИД назвали препятствие к ПДЧ, а пенсионерам пересчитают выплаты

Накануне, после завершения саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, лидер США Джо Байден заявил, что у Украины, даже несмотря на войну на Донбассе, есть возможность вступления в НАТО. А также сказал, что наше государство получит План действий по членству, если будет отвечать критериям.

А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что главным препятствием на пути к ПДЧ для Украины является нежелание отправлять такой сигнал России. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:

На Житомирщине взяли под стражу на два месяца 59-летнего уроженца России, а ныне жителя села Вишневое на Коростышевщине Александра Мальцева, который расстрелял супругов ночью 8 июня в селе Грубское. В полиции рассказали, что он выпустил в пострадавших не менее девяти пуль с автомата Калашникова. OBOZREVATEL также узнал подробности о подозреваемом.

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Наемники вооруженных формирований "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки восемь раз ударили по позициям украинских подразделений и еще раз с начала 15 июня. На обстрелы противника защитники открыли огонь, а также обезвредили БПЛА оккупантов, который пересек линию разграничения .

В Николаеве водитель автомобиля Ford совершил 18 ДТП подряд. Он на большой скорости ехал по улицам города и бил другие авто. Нарушителя выявили менее чем за 15 минут.