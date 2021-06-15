Новости Украины: в МИД назвали препятствие к ПДЧ, а пенсионерам пересчитают выплаты

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины сегодня 15 июня

Накануне, после завершения саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, лидер США Джо Байден заявил, что у Украины, даже несмотря на войну на Донбассе, есть возможность вступления в НАТО. А также сказал, что наше государство получит План действий по членству, если будет отвечать критериям.

А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что главным препятствием на пути к ПДЧ для Украины является нежелание отправлять такой сигнал России. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:

Видео дня

  • Разгорелся скандал из-за питания украинских военных. В сети показали фото "вкусностей", которыми якобы кормят в армии, однако в ВСУ заявили, что это фейк.

  • С 15 июня начали действовать льготы на растаможку "евроблях". Особые условия будут доступны для автомобилей, которые были ввезены до конца 2020 года.

  • В Украине с 1 июля 2021 года должны повысить пенсии тем, кто получает максимальные, минимальные выплаты, а также доплату за больший стаж. Размер повышения составит до 850 грн.

  • Синоптики обещают неприятную погоду до конца недели. В частности, до 18 июня в регионах будут идти дожди, иногда с грозами и градом. Но ближе к Троице циклон покинет территорию Украины и вернется солнечная погода.

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