Новости Украины: в "красных" зонах запретили гулять без масок, а Киев накрыло снегопадом
В Украине во вторник, 23 марта, в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования, а Киев накрыла непогода с сильным ветром и снегопадами.
Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой главных новостей сегодняшнего дня от OBOZREVATEL:
Украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.
Столицу Украины атаковала непогода: с утра в Киеве дул сильный ветер, а с обеда в отдельных районах города фиксировали мощные метели.
В Украине снова обновили зоны адаптивного карантина. Стало на один "красный" регион больше – туда отнесли Львовскую область. В "желтой" зоне осталась только одна область.
Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что на самом деле в сутки коронавирусом заражается по 50-60 тыс. украинцев. Он спрогнозировал еще несколько волн COVID-19.
Печерский суд Киева избрал меру пресечения писателю и ветерану Владиславу Стафийчуку, которого обвиняют в том, что во время акции протеста у Офиса президента он разбил стекло в дверях здания.
В Деснянском районе Киева произошел мощный пожар в одном из многоэтажных жилых домов. Возгорание началось на девятом этаже.
Приватбанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету", которая позволяет предприятию проводить любые расчеты. Для этой карты был установлен месячный лимит.