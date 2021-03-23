Новости Украины: в 'красных' зонах запретили гулять без масок, а Киев накрыло снегопадом

В Украине во вторник, 23 марта, в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования, а Киев накрыла непогода с сильным ветром и снегопадами.

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Украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.

Столицу Украины атаковала непогода: с утра в Киеве дул сильный ветер, а с обеда в отдельных районах города фиксировали мощные метели.

В Украине снова обновили зоны адаптивного карантина . Стало на один "красный" регион больше – туда отнесли Львовскую область. В "желтой" зоне осталась только одна область.

Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что на самом деле в сутки коронавирусом заражается по 50-60 тыс. украинцев . Он спрогнозировал еще несколько волн COVID-19.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения писателю и ветерану Владиславу Стафийчуку, которого обвиняют в том, что во время акции протеста у Офиса президента он разбил стекло в дверях здания.