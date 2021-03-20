Новости Украины: в Киеве ввели строгий карантин, на Донбассе погиб боец ВСУ
На Донбассе под вражескими обстрелами погиб воин ВСУ и в Киеве ввели строгий карантин. Также СНБО ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.
В пятницу, 19 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Киеве в ночь с 19 на 20 марта ввели строгие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.
На Донбассе результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Кабинет министров Украины может упразднить переход на летнее время, которое должно состоятся 28 марта. Ранее в ВР не хватило голосов для поддержки во втором чтении законопроекта об отмене перевода часов на летнее и зимнее время.
Бригада во главе с директором Института сердца Министерства здравоохранения Борисом Тодуровым готовится к проведению в Украине первой пересадки легких.
Министр здравоохранения страны Максим Степанов сказал, что в Украине не будет третьего локдауна. Также он рассказал, почему ускорился коронавирус и где в Украине нашли "британский" штамм
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, большинство из которых связаны со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом, и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича. Президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции СНБО.
В Украине появились сайты, которые предлагают купить фальшивую справку об отрицательном тесте на COVID-19.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что США пересматривают отношения с Россией, но уже стало понятно, что Вашингтон будет способствовать перезагрузке режима Владимира Путина.