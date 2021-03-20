Новости Украины: в Киеве ввели строгий карантин, на Донбассе погиб боец ВСУ

На Донбассе под вражескими обстрелами погиб воин ВСУ и в Киеве ввели строгий карантин. Также СНБО ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.

В пятницу, 19 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки: