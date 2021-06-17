Новости Украины: в Харькове студентка попала в скандал из-за украинского языка, а в Днепре перекинулось авто
Накануне студентка из Харькова Маргарита М. нецензурно пожаловалась на то, что писать курсовую работу ей нужно на украинском языке. Ролик с ее возмущением распространился в соцсетях, а в итоге девушка закрыла свой аккаунт в Instagram.
В ночь на 17 июня в Днепре водитель Subaru не справился с управлением – авто перевернулось и врезалось в столб. В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне, спасателям пришлось вырезать их из разбитого автомобиля. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:
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