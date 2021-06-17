Новости Украины: в Харькове студентка попала в скандал из-за украинского языка, а в Днепре перекинулось авто

Накануне студентка из Харькова Маргарита М. нецензурно пожаловалась на то, что писать курсовую работу ей нужно на украинском языке. Ролик с ее возмущением распространился в соцсетях, а в итоге девушка закрыла свой аккаунт в Instagram.

В ночь на 17 июня в Днепре водитель Subaru не справился с управлением – авто перевернулось и врезалось в столб. В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне, спасателям пришлось вырезать их из разбитого автомобиля. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:

Наемники поддерживаемых РФ незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" за минувшие сутки девять раз обстреливали позиции ВСУ, используя запрещенное оружие. В результате враждебных действий осколочное ранение получил наш защитник.

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На пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом глава страны-агрессора России Владимир Путин в очередной раз заявил, что Украина нарушает Минские договоренности.

В одном из районов Киева стаффордширский терьер чуть не оторвал ухо таксе. Помочь животному смог военнослужащий Нацгвардии , который разжал ему челюсти.

Велосипедистом, которого пьяный пешеход толкнул под грузовик 15 июня, оказался 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был единственным сыном в семье и недавно создал собственную семью.

Кабмин до 31 августа продлил адаптивный карантин в Украине из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем были ослаблены определенные ограничения , в частности, относительно массовых мероприятий и работы заведений питания.

Законодатели намериваются отменить перенос выходных в случае, если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем. Так, ежегодно количество выходных может сократиться на 2-3 дня.