Новости Украины: в госпитале умер воин ВСУ, а 'Нафтогаз' ответил на предложение 'Газпрома' по транзиту

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы. Такой вариант ранее предложил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

В воскресенье, 25 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

В госпитале в Харькове от тяжелых ранений погиб патриот Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь . Он служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ и попал в больницу после обстрела.

В Верховной Раде 23 июля зарегистрировали законопроект № 5822, которым предлагается автоматически лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт Российской Федерации. Текст документа еще не обнародовали.

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