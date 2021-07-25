Новости Украины: в госпитале умер воин ВСУ, а "Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" по транзиту
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы. Такой вариант ранее предложил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.
В воскресенье, 25 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
В госпитале в Харькове от тяжелых ранений погиб патриот Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь. Он служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ и попал в больницу после обстрела.
В Верховной Раде 23 июля зарегистрировали законопроект № 5822, которым предлагается автоматически лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт Российской Федерации. Текст документа еще не обнародовали.
В Киеве 54-летний доцент кафедры одного из высших учебных заведений столицы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Пострадавшей всего 12 лет, злоумышленник общался с ней в мессенджере.
Российский интернет-магазин Wildberries, против которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, продолжает свою работу в Украине, заявили в РФ. Напомним, Зеленский утвердил ограничительные меры 23 июля.