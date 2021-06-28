Новости Украины: в Fozzy Group разгорелся скандал из-за Басты, а Кравчук не пришел в Раду в День Конституции
В понедельник, 28 июня, по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины с трибуны Верховной Рады выступил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что ко Дню Независимости в Киев привезут оригинал конституции Пилипа Орлика 1710 года. Также президент внес на рассмотрение Рады как неотложный проект законао большом Государственном гербе Украины.
Кроме того, в сети разгорелся скандал с сотрудником Fozzy Group, который поддержал выступление в Украине артиста Басты и негативно отозвался об украинцах. Тем временем в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021, а Совет ЕС дал согласие на "открытое небо" с Украиной.
Подробнее о главных событиях за 28 июня читайте в подборке OBOZREVATEL.
В Украину к 30-летию Независимости привезут оригинал конституции Пилипа Орлика 1710 года. Документ доставят из Швеции, где он находится в национальном архиве, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, наша страна получила уже три копии документа.
Также Зеленский заявил, что в День Конституции необходимо поставить точку в вопросе с Гербом Украины. Он внес на рассмотрение Рады как неотложный проект соответствующего закона.
В сети разгорелся скандал с сотрудником Fozzy Group Вячеславом Баранским, который поддержал выступление в Украине российского артиста Басты и негативно высказался об украинцах. Так, он написал, что "сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села". Позже он признал, что "перегнул палку".
28 июня в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021. Военные США и Украины в ходе учений отработают боевые сценарии столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату и прочее.
Совет ЕС дал согласие на "открытое небо" с Украиной. Эти авиационные соглашения улучшат рыночный доступ для авиалиний и усилят связи и свободу передвижения для граждан. Президент Зеленский поблагодарил ЕС за такой шаг.
Первый президент Украины Леонид Кравчук не прибыл на торжественное собрание в Раде, посвященное празднованию 25-летия Конституции. В его окружении объяснили, что бывший гарант себя неважно чувствует и сейчас не принимает участия ни в каких официальных и рабочих мероприятиях.
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