Новости Украины: в Днепре киллер расстрелял мужчину, а под Донецком сгорел ЗРК "Оса" оккупантов

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

Накануне в центре Днепра случилось громкое убийство средь бела дня – неизвестный в упор расстрелял водителя внедорожника Land Cruiser 200. Жертвой оказался 42-летний Анар Мамедов, его сын, который тоже был в авто, не пострадал. Киллер же с места происшествия скрылся.

В то же время на базе оккупантов на Путиловской улице в пригороде Донецка дотла сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса", также там оказалось много другой поврежденной техники. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 24 апреля:

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