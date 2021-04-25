Новости Украины: в Днепре киллер расстрелял мужчину, а под Донецком сгорел ЗРК "Оса" оккупантов
Накануне в центре Днепра случилось громкое убийство средь бела дня – неизвестный в упор расстрелял водителя внедорожника Land Cruiser 200. Жертвой оказался 42-летний Анар Мамедов, его сын, который тоже был в авто, не пострадал. Киллер же с места происшествия скрылся.
В то же время на базе оккупантов на Путиловской улице в пригороде Донецка дотла сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса", также там оказалось много другой поврежденной техники. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 24 апреля:
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