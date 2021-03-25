Новости Украины: украинцы могут остаться без индийской вакцины, а смерть военной ВСУ не связана с прививкой
Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, которой прививают украинцев, а смерть военной Вооруженных сил Украины оказалась не связанной с ее вакцинацией от коронавируса.
В четверг, 25 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки SII. Названа причина.
Смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области, которая за несколько дней до этого вакцинировалась против COVID-19, не связана с прививкой, а версии об этом манипулятивны.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов нашей национальной команды с позитивным результатом в первом туре отбора на ЧМ-2022.
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