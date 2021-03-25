Новости Украины: украинцы могут остаться без индийской вакцины, а смерть военной ВСУ не связана с прививкой

Карина Бондаренко Общество 08:24, 25.03.2021 Обновлено: 10:12, 25.03.2021

Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, которой прививают украинцев, а смерть военной Вооруженных сил Украины оказалась не связанной с ее вакцинацией от коронавируса.

В четверг, 25 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки SII. Названа причина.

  • Смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области, которая за несколько дней до этого вакцинировалась против COVID-19, не связана с прививкой, а версии об этом манипулятивны.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов нашей национальной команды с позитивным результатом в первом туре отбора на ЧМ-2022.

  • Штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказал Украине в просьбе исправить у себя на сайте карту, где Крым обозначен как часть России.

  • Под Харьковом разбили "камень дружбы с РФ", восстановленный депутатом ОПЗЖ. Фото и видео.

  • В сети разгорелся спор об участии в боях за Иловайск подозреваемого в погромах на Банковой. Появились фото, которые якобы это подтверждают.

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