Новости Украины: украинцы могут остаться без индийской вакцины, а смерть военной ВСУ не связана с прививкой

Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, которой прививают украинцев, а смерть военной Вооруженных сил Украины оказалась не связанной с ее вакцинацией от коронавируса.

В четверг, 25 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca , произведенной Индийским институтом сыворотки SII. Названа причина.

Смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области, которая за несколько дней до этого вакцинировалась против COVID-19, не связана с прививкой, а версии об этом манипулятивны.