Новости Украины: суд рассмотрел апелляцию на арест Медведчука, Зеленский подписал указ о санкциях
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Политика оставили под круглосуточным домашним арестом. При этом прокуроры настаивали на взятии под стражу, а однопартийцы хотели взять его на поруки.
В пятницу, 21 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за день:
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда граждан и компаний, которые были введены Советом национальной безопасности и обороны. Под них попали Сергей Аксенов – глава оккупационной "администрации" Крыма, а также Денис Пушилин и Леонид Пасечник – главари "ДНР" и "ЛНР", российские пропагандисты. Полный список доступен по ссылке.
В Верховной Раде приняли проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2". За документ проголосовали 292 народных депутата.
В Печерском районе Киева парень из окна многоэтажного дома выстрелил из ружья в сторону здания Воинской части 2260 Национальной гвардии Украины, когда там находились военнослужащие. Правонарушителя доставили в отделение полиции.
Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины оправдал генерала ВСУ Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Ранее он получил 7 лет тюрьмы за халатность.
Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что вакцинация против коронавируса – это надолго. Медик уверен, что сделать уколы 5 млн украинцев за лето реально.