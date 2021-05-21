Новости Украины: суд рассмотрел апелляцию на арест Медведчука, Зеленский подписал указ о санкциях

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Политика оставили под круглосуточным домашним арестом. При этом прокуроры настаивали на взятии под стражу, а однопартийцы хотели взять его на поруки.

В пятницу, 21 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за день:

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда граждан и компаний, которые были введены Советом национальной безопасности и обороны. Под них попали Сергей Аксенов – глава оккупационной "администрации" Крыма, а также Денис Пушилин и Леонид Пасечник – главари "ДНР" и "ЛНР", российские пропагандисты. Полный список доступен по ссылке.

В Верховной Раде приняли проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2". За документ проголосовали 292 народных депутата.